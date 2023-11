Tournois de Tarot Salle Camille Pagé Châtellerault, 24 février 2024, Châtellerault.

Tournois de Tarot Samedi 24 février 2024, 13h15 Salle Camille Pagé 13 euro

Concours ouvert à toutes et touss

Accueil et inscription à partir 13h15

Début des jeux 13h45:

-Triplette ou Libre : 13 euros par joueur.

Parties du Soir à partir de 20h30, inscription 13 euros par joueur

Étudiants et moins de 18 ans : Gratuit

Salle Camille Pagé 12 Av. Camille Pagé, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-24T13:15:00+01:00 – 2024-02-24T23:55:00+01:00

tarot tournois

pixabay