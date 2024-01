Bourse toutes collections 2024 Salle Camille Pagé Châtellerault, samedi 17 février 2024.

Bourse toutes collections 2024 Bourse toutes collections: timbres, fèves, monnaies, cartes postales, muselets etc. dans une ambiance conviviale 17 et 18 février Salle Camille Pagé Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T09:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T09:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00

L’Association Philatélique Châtelleraudaise organise sa 32e bourse toutes collections (cartes postales, timbres, plaques de muselet, fèves, jouets, livres, monnaies, miniatures, vieux papiers…). Pour ce rendez-vous annuel incontournable, une vingtaine d’exposants est attendue. À partir de 9h, il est possible de dénicher la perle rare, c’est le paradis des collectionneurs qui réunit tous les passionnés et amateurs pour deux journées de partage, de troc et de vente autour de merveilleuses pièces. Une buvette apporte partage et convivialité.

Salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

