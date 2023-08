JOB DATING INTERIM – Châtellerault Salle Camille Pagé Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne JOB DATING INTERIM – Châtellerault Salle Camille Pagé Châtellerault, 21 novembre 2023, Châtellerault. JOB DATING INTERIM – Châtellerault Mardi 21 novembre, 09h00 Salle Camille Pagé Gratuit, entrée libre, tout public, tous âges Augmentez vos chances de trouver un emploi rapidement ! En un lieu, près de 20 agences d’emploi* (intérim) seront présentes et disponibles pour faire passer des entretiens de recrutement, sans présélection. De nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir, alors venez ! Que vous cherchiez un emploi dans l’industrie, le bâtiment, le commerce, le social / santé, l’hôtellerie-restauration, le transport, la logistique, … les recruteurs seront à l’écoute de votre profil. Vous pourrez passer autant d’entretiens qu’il y aura d’agences : munissez-vous donc de plusieurs CV. La Mission Locale Nord Vienne, l’Espace Régional d’Information de Proximité et Akto tiendront également des stands d’information pour vous donner des conseils sur votre CV, vous orienter dans votre projet d’emploi, de formation ou même de réorientation. Gratuit, pour tout public. * Détails sur les agences présentes : (à venir) Plus d’informations :

Mission Locale Nord Vienne

05 49 20 04 20 • contact@mlnv.fr

Bâtiment l’Atelier – 209 Grand’Rue de Châteauneuf 86100 CHÂTELLERAULT Salle Camille Pagé 12 Av. Camille Pagé, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:contact@mlnv.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T09:00:00+01:00 – 2023-11-21T12:30:00+01:00

