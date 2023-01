Collecte de sang Salle Camille Pagé Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Collecte de sang Jeudi 26 octobre, 15h00 Salle Camille Pagé

Ensemble, continuons à sauver des vies !! Salle Camille Pagé 12 avenue Camille Pagé Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/ »}] 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France. Donnez régulièrement votre sang, rendez-vous jeudi 26 octobre 2023 de 15h à 19h, salle Camille Pagé à Châtellerault. Attention : collecte sur rendez-vous et n’oubliez pas votre pièce d’identité (obligatoire depuis le 01/07/2020) Contact : Etablissement Français du Sang 0549615700 Pour savoir où et quand donner, rendez-vous sur le site de l’EFS https://dondesang.efs.sante.fr/

