Vienne Ensemble, construisons l’Europe de la santé. Salle Camille Pagé Châtellerault, 12 octobre 2023, Châtellerault. Ensemble, construisons l’Europe de la santé. Jeudi 12 octobre, 20h30 Salle Camille Pagé Entrée libre et gratuite Conférence organisée par le Mouvement européen France / Vienne dans le cadre du Programme d’Animation d’Initiatives de culture scientifique en Nouvelle Aquitaine.(CSTI)

Intervenants :

M Hubert Garigue-Guyonnaud, ancien dir. général de CHU et ancien IGAS. sur le thème : Tentative de comparaison des systèmes de santé européens.

Professeur Marc Paccalin, doyen de la faculté de médecine de Poitiers sur le thème : Formation des professions médicales en France, situation et perspectives.

Débats animés par M. Daniel Moinard, directeur général honoraire de CHU Salle Camille Pagé 12 Av. Camille Pagé, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

