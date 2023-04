Loto du Volley-Ball Salle Camille Pagé Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Loto du Volley-Ball Salle Camille Pagé, 28 avril 2023, Châtellerault. Loto du Volley-Ball Vendredi 28 avril, 20h00 Salle Camille Pagé Réservation par SMS de préférence au 06 99 44 13 46. Venez nombreux à notre loto super convivial! Lots :

600€ en bons d’achat

Lot final : Bon d’achat de 400€

Valeur totale des lots : 2500€ ! 1 carton : 3€

6 cartons : ?€

Salle Camille Pagé 12 avenue Camille PAGE 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T23:45:00+02:00

2023-04-28T20:00:00+02:00 – 2023-04-28T23:45:00+02:00 loto châtellerault

