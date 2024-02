La devise – Théâtre C’est à Dire Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne, samedi 17 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 20:30 – 21:30

Gratuit : non Plein : 8 € / Réduit : 5 € / Moins de 10 ans : gratuit Règlement en espèces ou par chèque Réservations : par sms au 07 49 27 72 44 ou par mail à almlapinvert@free.fr

Pièce de François Bégaudeau. Missionné par la République auprès des « jeunes » pour redonner sens à la devise nationale, un homme s’exerce à faire résonner son discours. Il est guidé par une coach hyper motivée, et tous deux s’interrogent : qu’est-ce qui fonde au juste la légitimité de cette devise à la portée universelle ? Mais à force de reprendre les mots et les expressions, ils en viennent tout naturellement à mettre les trois grands concepts en doute. Ce sujet « sérieux » est traité par François Bégaudeau avec humour, insolence et un brin de provocation ! Durée : 1h Tout public à partir de 10 ans Dans le cadre de la saison théâtrale de la Scène du Lapin Vert

Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne 44620