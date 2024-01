Jean-Christophe Molière – Théâtre New Rencard Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne, samedi 20 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 20:30 – 21:45

Gratuit : non Plein : 8 € / Réduit : 5 € / Moins de 10 ans : gratuit Règlement en espèces ou par chèque Réservations : par sms au 07 49 27 72 44 ou par mail à almlapinvert@free.fr

Pièce de Bertrand Chauveau. Dans une petite commune, Jean-Christophe Marvalo, un néo-rural plein de bonne volonté, a décidé de créer une troupe de théâtre avec les habitants intéressés.Travail du corps, de la voix, du texte, engagement et dépassement de soi, les occasions de frottements se multiplient.Entre états d’âme, états de santé, motivations, opinions, le groupe se construit dans la joie et une certaine conscience collective éclot. Mais la troupe sera-t-elle prête pour la première de « Haut et court » ?Mise en scène : Didier Royant Durée : 1h15 Dans le cadre de la saison théâtrale de la Scène du Lapin Vert

Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne 44620