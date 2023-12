Taire de Femmes Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne, 12 janvier 2024, La Montagne.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-12 20:30 – 21:40

Gratuit : non Plein : 8 € / Réduit : 6 € Réservations : 06 84 16 51 86 ou theatre.labellerouge@gmail.com

« A présent nous sommes si nombreuses que nous avons un paradis à nous, où il n’y a aucun homme qui puisse nous menacer… »Dans un lieu indéterminé et atemporel, des femmes de toutes conditions et nationalités, victimes de féminicides, racontent non sans ironie et humour leurs histoires. »Taire de Femmes » est un montage de textes de plusieurs auteurs. Le Théâtre La Belle Rouge avec ce nouveau spectacle, loin de laisser le spectateur indifférent, interroge le théâtre là où on ne l’attend pas. Mise en scène : Gérard Hervouët Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h10 Représentations du 5 au 14 janvier 2024 : vendredis et samedis à 20h30dimanches à 16h

Salle Camille Landreau / Scène du Lapin Vert La Montagne 44620