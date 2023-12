Audience + Vernissage – par la Cie Arts en Scènes Salle Camille Landreau La Montagne, 16 décembre 2023 19:30, La Montagne.

2023-12-16

Horaire : 20:30 22:10

Gratuit : non Plein : 8 € / Réduit : 5 € / Moins de 10 ans : gratuit Règlement en espèces ou par chèque Réservations : par sms au 07 49 27 72 44 ou par mail à almlapinvert@free.fr

Deux pièces de Václav Havel. « Audience » : Sladek, brasseur en chef, convoque dans son bureau Ferdinand Vanek, écrivain dissident. Engloutissant des litres de bière, usant de ses pouvoirs de petit chef, Sladek propose à Ferdinand aide et protection en échange d’un rapport de mouchard, attendu par la police. « Vernissage » : Ferdinand, un intellectuel dissident forcé de travailler dans une brasserie, est invité chez des amis, Vera et Michael. Ceux-ci lui montrent leur bel appartement, se vantent de leur réussite et veulent à tout prix que Ferdinand les rejoigne dans leur conformisme. Mise en scène : Suzanne Schmidt Durée : 1h40 Dans le cadre de la saison théâtrale de la Scène du Lapin Vert

Salle Camille Landreau La Montagne 44620