Carlos Duchatellier : témoignage artistique d’une vie tourmentée de 1939 à 1950 Salle Camille Claudel Foix Foix Catégories d’Évènement: Ariège

Foix Carlos Duchatellier : témoignage artistique d’une vie tourmentée de 1939 à 1950 Salle Camille Claudel Foix, 16 septembre 2023, Foix. Carlos Duchatellier : témoignage artistique d’une vie tourmentée de 1939 à 1950 Samedi 16 septembre, 15h30 Salle Camille Claudel Gratuit. Sur inscription. Carlos Duchatellier est un artiste peintre haïtien engagé, ayant connu l’incarcération, l’internement et la déportation. Explorez ses œuvres qui racontent visuellement sa vie de 1939 à 1950. Lors de cette visite, vous franchirez les portes du camp de concentration du Vernet d’Ariège pour vivre une expérience d’immersion artistique, historique et émotionnelle unique. Salle Camille Claudel 20 avenue du général de Gaulle, 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 06 79 90 30 48 http://www.campduvernet.eu [{« type »: « email », « value »: « amicale@campduvernet.eu »}] L’Estive, située à Foix dans le département de l’Ariège, est un centre culturel de renommée devenu une scène nationale. Chaque année, il offre une programmation riche comprenant environ quarante spectacles présentés lors d’une centaine de représentations au théâtre de Foix, et un tiers de cette programmation se déploie également dans les vallées d’Ariège, sous le nom de « L’Estive dans les vallées ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Amicale du camp de concentration du Vernet d’Ariège Détails Catégories d’Évènement: Ariège, Foix Autres Lieu Salle Camille Claudel Adresse 20 avenue du général de Gaulle, 09000 Foix Ville Foix Departement Ariège Lieu Ville Salle Camille Claudel Foix

Salle Camille Claudel Foix Ariège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/foix/

Carlos Duchatellier : témoignage artistique d’une vie tourmentée de 1939 à 1950 Salle Camille Claudel Foix 2023-09-16 was last modified: by Carlos Duchatellier : témoignage artistique d’une vie tourmentée de 1939 à 1950 Salle Camille Claudel Foix Salle Camille Claudel Foix 16 septembre 2023