Ploudaniel Grande veillée de Ploudaniel Salle Brocéliande Ploudaniel, 11 novembre 2023, Ploudaniel. Grande veillée de Ploudaniel Samedi 11 novembre, 14h30, 20h00 Salle Brocéliande 6€, gratuit -18 ans « E miz Du beilhadeg a-bep tu » ! « au mois de novembre, veillée de tous côtés »

Rendez-vous comme tous les ans le 11 novembre pour la grande veillée de Ploudaniel.

Sur scène cette année : Christiane MALEZ & Jopic CAVAREC

Yvonne & Mikeal KONK

Florence PINVIDIC & Florence GLORION

Alphonse RAGUENES

Jean-Louis LAOT

Jean-Yves MONOT

François CAROFF

Marc PAUGAM En plus à 14h30 : Loïc JESTIN

Yve CALVEZ Et pour la séance de 20h : Séphane LE GALL

Goulc’han, Maryvonne & Pierrig Salle Brocéliande rue François Louis Blons 29260 Ploudaniel Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T22:30:00+01:00

