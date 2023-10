Cet évènement est passé Bal Trad Salle Brialy, Beaucouzé (49) Bal Trad Salle Brialy, Beaucouzé (49), 11 octobre 2023, . Bal Trad Mercredi 11 octobre, 20h30 Salle Brialy, Beaucouzé (49) 8 Reservation de la date, groupe à déterminé Plus d’info plus tard source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad Salle Brialy, Beaucouzé (49) MCL rue du Grand Pin, 49070 Beaucouzé, France

Salle Brialy, 49070 Beaucouzé, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45725 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T00:30:00+02:00

2023-10-11T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle Brialy, Beaucouzé (49) Adresse MCL rue du Grand Pin, 49070 Beaucouzé, France Salle Brialy, 49070 Beaucouzé, France Age max 110 Lieu Ville Salle Brialy, Beaucouzé (49) latitude longitude 47.473137;-0.632633

Salle Brialy, Beaucouzé (49) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//