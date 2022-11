Soirée Trad à danser Salle Brialy, Beaucouzé (49)

gratuit

avec Tradimusanse Salle Brialy, Beaucouzé (49) MCL rue du Grand Pin, 49070 Beaucouzé, France Salle Brialy, 49070 Beaucouzé, France [{« link »: « http://www.tradimusanse.net/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Tradimusanse/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38339 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Programme L’association TRADIMUSANSE organise une soirée à Danser Folk avec explications des danses et animée Tradimusanse. N’oubliez pas d’apporter de quoi vous désaltérer, car il n’y aura pas de bar. Entré 2 € pour les non-adhérents à l’association. http://www.tradimusanse.net https://www.facebook.com/Tradimusanse/ source : événement Soirée Trad à danser publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:30:00+01:00

2023-03-17T23:00:00+01:00

