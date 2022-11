Bal Trad Salle Brialy, Beaucouzé (49)

Bal Trad Salle Brialy, Beaucouzé (49), 14 janvier 2023, . Bal Trad Samedi 14 janvier 2023, 20h30 Salle Brialy, Beaucouzé (49)

8

avec Philomèle et Tradimusanse Salle Brialy, Beaucouzé (49) MCL rue du Grand Pin, 49070 Beaucouzé, France Salle Brialy, 49070 Beaucouzé, France [{« link »: « https://www.philomele.org »}, {« link »: « http://www.tradimusanse.net »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38334 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Venez nombreux participer à un Bal Trad animé par: Philomèle venant de Charente Maritime (https://www.philomele.org), et par Tradimusanse (http://www.tradimusanse.net). il y aura un bar et des patisseries De nombreux types de danses seront présentées. source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:30:00+01:00

2023-01-15T02:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle Brialy, Beaucouzé (49) Adresse MCL rue du Grand Pin, 49070 Beaucouzé, France Salle Brialy, 49070 Beaucouzé, France Age maximum 110 lieuville Salle Brialy, Beaucouzé (49)

Salle Brialy, Beaucouzé (49) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//