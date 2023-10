Soirée théâtre Agnès Belladone Salle Brel Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Soirée théâtre Agnès Belladone Salle Brel Castanet-Tolosan, 27 janvier 2024, Castanet-Tolosan. Soirée théâtre Agnès Belladone Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Salle Brel 10€ (réduit 5€ -18ans, gratuit -12ans) Soirée théâtre avec la troupe Théâtre en Plain-chant le samedi 27 janvier à 20H30 dans la salle Jacques Brel à Castanet-Tolosan.

Tarif : 10€ (réduit 5€ -18ans, gratuit -12ans).

Rens.: 0758735261 Descriptif :

Agnès Belladone est une star au faîte de sa carrière. Chaque soir, dans sa loge elle tyrannise ses proches : sa fidèle habilleuse, son agent, le journaliste attaché à sa carrière, son mari qui est aussi son partenaire sur scène. Au milieu de cette cour, Agnès rayonne. Mais un jour apparait une jeune comédienne, pleine de talent et d’ambition. Une nouvelle histoire commence. « Agnès Belladone » est une pièce de Jean-Paul Alegre.

Mise en scène de Gisèle Bordat. Au profit de l’association Goma Espérance, une école pour les enfants défavorisés à Goma, RDC.

