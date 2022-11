Les 10 ans du Festival Mère Deny’s Salle Brel Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Les 10 ans du Festival Mère Deny's Salle Brel, 18 mars 2023, Castanet-Tolosan.

20 & 25 €

Avec plateau exceptionnel à Castanet : Trinidad, Smaïn, Jean Jacques Vanier, Ezec le Floch’ mais aussi Yannick Laganne, Les Parazit’s… Salle Brel avenue Pierre Mendes France 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Le Festival Mère Deny’s fête ses 10 ans ! Né en 2013 à Castanet avec l’ambition de proposer une programmation la plus variée possible, il s’est étendu au fil des ans dans le Lauragais, pour couvrir maintenant 4 communes ! Autour d’un parrain ou marraine, chaque année, nous avons retrouvé des spectacles de compagnies locales comme nationales, professionnelles pour l’essentielles mais laissant aussi une part aux amateurs. Alors quoi de naturel pour cet anniversaire que de prévoir non pas une mais deux grandes soirées, le 18 mars à Castanet et le 24 mars à St Orens (Altigone) ! Et pour en profiter au maximum nous faisons revenir tout les artistes qui ont le plus marqué nos différentes éditions, mais cette fois ci pour partager la même soirée !

