Théâtre «Bouche cousue !» Salle Brel, 28 janvier 2023, Castanet-Tolosan.

Théâtre «Bouche cousue !» Samedi 28 janvier, 20h30 Salle Brel

10€ (réduit 5€ <18ans, gratuit <12ans) Comédie burlesque jouée par la compagnie Le petit fauteuil Rouge en faveur de l'association Goma Espérance Salle Brel avenue Pierre Mendes France 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{"data": {"author": "stephanie miquet-grivet", "cache_age": 86400, "description": "Bouche cousue ! La derniu00e8re cru00e9ation de la compagnie de thu00e9u00e2tre: Le petit fauteuil Rouge. Une comu00e9die pour toute la famille, un conte revisitu00e9, dynamique et du00e9calu00e9 qui ne vous laissera pas indiffu00e9rent.", "type": "video", "title": "Bouche cousue !", "thumbnail_url": "https://i.ytimg.com/vi/9RuBr6FrkM4/maxresdefault.jpg", "version": "1.0", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=9RuBr6FrkM4", "thumbnail_height": 720, "author_url": "https://www.youtube.com/channel/UCzx3MsccORzPju9fu5jL_Rw", "thumbnail_width": 1280, "options": {"_end": {"label": "End on", "placeholder": "ex.: 11, 1m10s", "value": ""}, "_start": {"label": "Start from", "placeholder": "ex.: 11, 1m10s", "value": ""}, "_cc_load_policy": {"label": "Closed captions", "value": false}, "click_to_play": {"label": "Hold load & play until clicked", "value": false}}, "html": "



Au profit de l’association Goma Espérance, une école pour les enfants défavorisés à Goma, RDC. https://youtu.be/9RuBr6FrkM4Au profit de l’association Goma Espérance, une école pour les enfants défavorisés à Goma, RDC.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T22:30:00+01:00 Le Petit Fauteuil Rouge

Détails Catégories d'Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Salle Brel Adresse avenue Pierre Mendes France 31320 Castanet Tolosan Ville Castanet-Tolosan Age minimum 7 Age maximum 99

Salle Brel Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Castanet-Tolosan Haute-Garonne