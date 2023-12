CULTURE – Concert caritatif Blues en Cœur Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Concert caritatif Blues en Cœur Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville, 11 février 2024, aucamville. CULTURE – Concert caritatif Blues en Cœur Dimanche 11 février 2024, 17h00 Salle Brassens (salle des fêtes) L’association TOULOUSE BLUES SOCIETY réunit les meilleurs musiciens et chanteurs de Blues de la région ! 10 groupes de Blues se succéderont sur scène, avec la participation de 40 artistes ! En soutien à la culture et aux artistes Blues. • Entrée : 8 € / moins de 18 ans et personnes PMR : gratuit – Snack et boissons • + d’infos sur : www.toulousebluessociety.com (billetterie en prévente début janvier) Salle Brassens (salle des fêtes) 3 rue des Ecoles aucamville [{« link »: « http://www.toulousebluessociety.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T17:00:00+01:00 – 2024-02-11T21:00:00+01:00

2024-02-11T17:00:00+01:00 – 2024-02-11T21:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Aucamville Autres Lieu Salle Brassens (salle des fêtes) Adresse 3 rue des Ecoles Ville aucamville Lieu Ville Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville latitude longitude 43.669386;1.430233

