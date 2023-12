CULTURE – Spectacle Théâtre-Objets-Ombres Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Spectacle Théâtre-Objets-Ombres Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville, 17 décembre 2023, aucamville. CULTURE – Spectacle Théâtre-Objets-Ombres Dimanche 17 décembre, 14h30 Salle Brassens (salle des fêtes) Sur inscription « Grand-mère a perdu la tête » Compagnie et moi À partir de 6 ans – 40 min Adapté du roman « Ma grand-mère perd la tête » de Corinne Dreyfuss, ce spectacle aborde la relation forte entre une petite fille et sa grand-mère. Une comédienne seule en scène se replonge dans son enfance. Le décor évolue au fil du récit pour devenir ce que la narratrice ressent et voit à travers son regard d’enfant. Réservation obligatoire auprès du service culture : 05 62 75 96 42 / culture@ville-aucamville.fr Salle Brassens (salle des fêtes) 3 rue des Ecoles aucamville [{« link »: « mailto:culture@ville-aucamville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T15:30:00+01:00

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T15:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Aucamville Autres Lieu Salle Brassens (salle des fêtes) Adresse 3 rue des Ecoles Ville aucamville Lieu Ville Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville latitude longitude 43.669386;1.430233

Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucamville/