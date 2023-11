CULTURE – Retour des Théâtrales à Aucamville ! Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Retour des Théâtrales à Aucamville ! Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville, 20 novembre 2023, aucamville. CULTURE – Retour des Théâtrales à Aucamville ! 20 – 24 novembre Salle Brassens (salle des fêtes) Sur inscription Suspendu lors du Covid, revoilà enfin le festival, « Les Théâtrales d’Automne d’Aucamville » ! Pour sa 8ème édition, ce célèbre festival de théâtre amateur de comédies et vaudevilles, organisé par la troupe aucamvilloise « Les 5 Pas », avec le soutien de la mairie, revient avec 6 pièces originales, garanties 100 % fous rires et bonne humeur. Du 20 au 25 novembre, à 20 h 30, salle Brassens, venez découvrir ou redécouvrir des pièces célèbres et des créations originales jouées cette année par les troupes de Castelmaurou, Fonbeauzard, L’Union, Toulouse, Villaudric et bien sûr Aucamville ! Des spectacles ouverts à tous les âges. Avec près de 1 800 spectateurs lors de la dernière édition, espérons que le public soit nombreux à soutenir ce rendez-vous culturel du Nord toulousain. Programmation complète • Info : www.lestheatralesdaucamville.com • Réservations conseillées : 05 61 70 56 99 • Tarifs : normal 10 €, réduit 8 €, Pass 2 ou 6 pièces Salle Brassens (salle des fêtes) 3 rue des Ecoles aucamville [{« link »: « http://www.lestheatralesdaucamville.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

