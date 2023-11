ASSOCIATION – Bourse aux jouets Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville ASSOCIATION – Bourse aux jouets Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville, 19 novembre 2023, aucamville. ASSOCIATION – Bourse aux jouets Dimanche 19 novembre, 09h00 Salle Brassens (salle des fêtes) L’Association du personnel de la ville d’Aucamville organise, comme chaque année, sa bourse aux jouets dimanche 19 novembre de 9h à 17h à la salle G. Brassens. Vous pouvez proposer à la vente de la puériculture, des jouets et des vêtements pour enfants. Le tarif est de 7€ l’emplacement, pour une table d’1m20. Buvette et restauration sont prévues sur place. Informations et réservations : assoperso@ville-aucamville.fr ou 07 55 41 34 98 Salle Brassens (salle des fêtes) 3 rue des Ecoles aucamville [{« link »: « mailto:assoperso@ville-aucamville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

