ASSOCIATION – Loto du Téléthon Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville ASSOCIATION – Loto du Téléthon Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville, 17 novembre 2023, aucamville. ASSOCIATION – Loto du Téléthon Vendredi 17 novembre, 20h45 Salle Brassens (salle des fêtes) Comme chaque année, les élus organisent des actions pour le téléthon en partenariat avec les associations d’Aucamville. On commence le vendredi 17 novembre à 20 h 45 à la salle des fêtes Georges Brassens avec le traditionnel loto du Téléthon ! De magnifiques lots sont à gagner grâce à la générosité des commerçants, artisans et des associations d’Aucamville. A gagner : TV, Hifi-vidéo, électroménagers, bons d’achats, jambons et autres lots de valeur. Tarifs : 4 € le carton, 10 € les 3, 15 € les 6 et 20 € les 10. Toute la recette sera reversée à l’AFM Téléthon. Salle Brassens (salle des fêtes) 3 rue des Ecoles aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:45:00+01:00 – 2023-11-17T22:45:00+01:00

2023-11-17T20:45:00+01:00 – 2023-11-17T22:45:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Aucamville Autres Lieu Salle Brassens (salle des fêtes) Adresse 3 rue des Ecoles Ville aucamville Lieu Ville Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville latitude longitude 43.669386;1.430233

