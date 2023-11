ASSOCIATION – Soirée années 80 ! Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville ASSOCIATION – Soirée années 80 ! Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville, 11 novembre 2023, aucamville. ASSOCIATION – Soirée années 80 ! Samedi 11 novembre, 19h30 Salle Brassens (salle des fêtes) Sur inscription Vous voulez chanter sur du Lio, vous voulez danser sur du Émile et Images, vous voulez écouter du Plastic Bertrand, alors n’hésitez pas à réserver votre place pour la soirée années 80 organisée par le Comité des fêtes 3A. La soirée sera animée par DJ MIKA de Podium Summer Dream. Élection du Meilleur Déguisement. • Soirée simple : 10 € • Soirée + 1 assiette tapas fromage OU charcuterie : 16 € Infos au 06 77 32 11 29 Réservation OBLIGATOIRE sur : https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-3a/evenements/soiree-annee-80?fbclid=IwAR2vxul5lc4uSI8QLrnUCLu4Ypz43o1DsedRZ-JsDaay0xDoUqioRCAfSro Salle Brassens (salle des fêtes) 3 rue des Ecoles aucamville [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-3a/evenements/soiree-annee-80?fbclid=IwAR2vxul5lc4uSI8QLrnUCLu4Ypz43o1DsedRZ-JsDaay0xDoUqioRCAfSro »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

