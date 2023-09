EMPLOI – Forum des métiers de l’audiovisuel Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville EMPLOI – Forum des métiers de l’audiovisuel Salle Brassens (salle des fêtes) aucamville, 22 septembre 2023, aucamville. EMPLOI – Forum des métiers de l’audiovisuel Vendredi 22 septembre, 10h00 Salle Brassens (salle des fêtes) Gratuit Venez découvrir les métiers techniques de l’audiovisuel et les formations qui y mènent à l’occasion du Forum des métiers de l’audiovisuel à Aucamville. Autour d’un véritable plateau de tournage, les différents métiers techniques, de plateaux et même ceux qui œuvrent dans l’ombre, se dévoileront à vous. 7 métiers pour 7 formations : Constructeur menuisier Electricien prise de vue Machiniste Assistant son Assistant caméra Assistant régie Habilleur - maquilleur - coiffeur Salle Georges Brassens – Aucamville 10h – 13h et 14h – 17h Salle Brassens (salle des fêtes) 3 rue des Ecoles aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

