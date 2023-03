Bal trad – Tradalam Salle Bouzinac, Gaillac (81)

Bal trad – Tradalam Salle Bouzinac, Gaillac (81), 1 avril 2023, . Bal trad – Tradalam Samedi 1 avril, 19h00 Salle Bouzinac, Gaillac (81) 8 € Voici le retour du bon grand bal trad’ de l’association Gaill’Oc, aussi propice à la danse qu’à l’écoute, avec nos amis encore un peu tarnais.e.s TradalAm, en soutien à l’école Calandreta de Gaillac. SAMEDI 1 AVRIL 2023 Salle Municipale Bouzinac (rue Aristide Briand, Gaillac) 18h30 Ouverture des portes – buvette 19h Initiation aux danses trads par TradalAm 20h Restauration 21h BAL-CONCERT avec TradalAm Mélange de polyphonies vocales, de compositions collectives et d’arrangements de morceaux traditionnels de divers horizons. Un moment de partage où ces quatre musiciens de l**’**instant offrent une part à l’improvisation commune. TradalAm, c’est de la musique à ressentir … à vivre et à danser! Laissez vous embarquer dans la transe-ronde du Quercy , venez chalouper sur une scottishswing ou rockandroller sur la bourrée du chacal ! Et n’oubliez pas d’inviter sur une mazurka frissonnante, susurrée à l’oreille**…Laissez vous emBALler ! Joseph Abt : Voix, clarinette, **multicoque / Marion Carrouché : Voix, percussions / Raphaël Gardrat : Voix, accordéon, mélodica / Audrey Abt : Voix, flutes, triangle et pandore Entrée : 8€ + adhésion à l’association Gaill’OC, à prix libre. gratuit pour les – de 12 ans infos : 06 28 02 76 16 source : événement Bal trad – Tradalam publié sur AgendaTrad Salle Bouzinac, Gaillac (81) Rue Aristide Briand Salle Bouzinac, 81600 Gaillac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41870 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

