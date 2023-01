VOEUX 2023 Salle Bouton d’Art Rocheservière Catégories d’Évènement: Rocheservière

Vendée

VOEUX 2023 Salle Bouton d’Art, 22 janvier 2023, Rocheservière. VOEUX 2023 Dimanche 22 janvier, 11h00 Salle Bouton d’Art

entrée libre

cérémonie des voeux le dimanche 22 janvier Salle Bouton d’Art 6048 Rue des Alouettes, 85620 Rocheservière Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire Bernard Dabreteau, Maire de Rocheservière,

Les Conseillers Municipaux et le Conseil Municipal Enfants,

ont le plaisir de vous inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux

le dimanche 22 janvier 2023, à 11h00 à la salle du Bouton d’Art.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T11:00:00+01:00

2023-01-22T12:00:00+01:00 CME Rocheservière

Détails Catégories d’Évènement: Rocheservière, Vendée Autres Lieu Salle Bouton d'Art Adresse 6048 Rue des Alouettes, 85620 Rocheservière Ville Rocheservière lieuville Salle Bouton d'Art Rocheservière Departement Vendée

Salle Bouton d'Art Rocheservière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocheserviere/

VOEUX 2023 Salle Bouton d’Art 2023-01-22 was last modified: by VOEUX 2023 Salle Bouton d’Art Salle Bouton d'Art 22 janvier 2023 Rocheservière Salle Bouton d'Art Rocheservière

Rocheservière Vendée