Réunion publique sur le climat Salle Bourvil, 13 octobre 2022, Franqueville-Saint-Pierre. Réunion publique sur le climat Jeudi 13 octobre, 19h30 Salle Bourvil Réunion publique sur l’évolution du climat ?? Salle Bourvil Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre 76520 Seine-Maritime Normandie Une réunion publique organisée par l’amicale des maires du Plateau Est sera organisée afin d’échanger avec vous sur l’évolution du climat et mettre en avant les thèmes suivants : le climat, l’eau, la biodiversité et l’agriculture.

La réunion sera présentée par Benoît Laignel, vice-président de l’université de Rouen et président du G.I.E.C. Normand.

2022-10-13T19:30:00+02:00

2022-10-13T21:30:00+02:00

