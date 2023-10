Conférence de Michel Auvray : « Quand les lotois se voulaient Citoyens du Monde » Salle Bouriane Salviac, 10 novembre 2023, Salviac.

Salviac,Lot

L’association Animation et Culture de Salviac accueille Michel Auvray, historien et journaliste, pour une conférence sur l’épopée des Citoyens du Monde, dont Cahors fut l’une des vitrines..

2023-11-10 17:30:00 fin : 2023-11-10 19:00:00. EUR.

Salle Bouriane

Salviac 46340 Lot Occitanie



The association Animation et Culture de Salviac welcomes Michel Auvray, historian and journalist, for a lecture on the World Citizen epic, of which Cahors was one of the showcases.

La asociación Animación y Cultura de Salviac acoge a Michel Auvray, historiador y periodista, para una conferencia sobre la epopeya de los Ciudadanos del Mundo, de la que Cahors fue uno de los escaparates.

Der Verein Animation et Culture de Salviac empfängt den Historiker und Journalisten Michel Auvray für einen Vortrag über das Epos der Weltbürger, für das Cahors eines der Schaufenster war.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Cazals-Salviac