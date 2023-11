Marché de Noël Thury Harcourt Salle Blincow Thury-Harcourt-le-Hom, 8 décembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Un marché de Noël est organisé par UCIA La Suisse Normande à Thury-Harcourt-Le-Hom, plus précisément dans la salle Blincow.

Le marché se lancera le soir du 08 Décembre 2023 puis se termine le 10 Décembre.

Lors de ce marché, vous verrez plusieurs animations en plus des stands sur le thème de Noël.

Vous trouverez surement des cadeaux pour vous et vos proches !.

Vendredi 2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Salle Blincow

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



A Christmas market is organized by UCIA La Suisse Normande in Thury-Harcourt-Le-Hom, more precisely in the Blincow hall.

The market opens on the evening of December 08, 2023 and closes on December 10.

During the market, you’ll see a range of entertainment in addition to Christmas-themed stalls.

You’re sure to find gifts for you and your loved ones!

La UCIA La Suisse Normande organiza un mercado navideño en Thury-Harcourt-Le-Hom, concretamente en la sala Blincow.

El mercado abrirá sus puertas la tarde del 08 de diciembre de 2023 y cerrará el 10 de diciembre.

Durante este mercado, además de los puestos de temática navideña, podrá ver varias animaciones.

¡Seguro que encontrará regalos para usted y sus seres queridos!

Ein Weihnachtsmarkt wird von UCIA La Suisse Normande in Thury-Harcourt-Le-Hom, genauer gesagt im Blincow-Saal, organisiert.

Der Markt beginnt am Abend des 08. Dezember 2023 und endet am 10. Dezember.

Auf dem Markt gibt es neben den Ständen zum Thema Weihnachten auch verschiedene Animationen.

Sie werden bestimmt ein Geschenk für sich und Ihre Lieben finden!

Mise à jour le 2023-11-15 par Calvados Attractivité