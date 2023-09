34 ème Bourse d’échanges autos et motos Salle Blanche de Castille Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris 34 ème Bourse d’échanges autos et motos Salle Blanche de Castille Lorris, 14 janvier 2024, Lorris. 34 ème Bourse d’échanges autos et motos Dimanche 14 janvier 2024, 07h00 Salle Blanche de Castille Le club Retr’auto du Gâtinais organise sa 34 ème bourse d’échanges autos et motos. Exposition de voitures et de motos. Pièces détachées, documentation, jouets anciens, miniatures. Buvette et restauration sur place. Salle Blanche de Castille Rue de la Noue, Lorris Lorris [{« type »: « email », « value »: « bourselorris45@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T07:00:00+01:00 – 2024-01-14T16:00:00+01:00

2024-01-14T07:00:00+01:00 – 2024-01-14T16:00:00+01:00 FMACEN045V509QNX Pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Lorris Autres Lieu Salle Blanche de Castille Adresse Rue de la Noue, Lorris Ville Lorris Lieu Ville Salle Blanche de Castille Lorris latitude longitude 47.884668;2.511946

Salle Blanche de Castille Lorris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/