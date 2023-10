Retro Gaming Salle Blanche de Castille Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris Retro Gaming Salle Blanche de Castille Lorris, 21 octobre 2023, Lorris. Retro Gaming Samedi 21 octobre, 13h00 Salle Blanche de Castille Retro Gaming organisé par le comité des fêtes à la salle Blanche de Castille. Espaces RetroGaming, Sports, Réalité Virtuelle, Musique et Escape Game. Salle Blanche de Castille Rue de la Noue, Lorris Lorris [{« type »: « email », « value »: « comitedesfeteslorris45260@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T13:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T13:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 FMACEN045V50B8HI Comité des fêtes Détails Catégorie d’Évènement: Lorris Autres Lieu Salle Blanche de Castille Adresse Rue de la Noue, Lorris Ville Lorris Lieu Ville Salle Blanche de Castille Lorris latitude longitude 47.884668;2.511946

Salle Blanche de Castille Lorris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/