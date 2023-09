Salon du bien-être Salle Blanche de Castille Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris Salon du bien-être Salle Blanche de Castille Lorris, 14 octobre 2023, Lorris. Salon du bien-être 14 et 15 octobre Salle Blanche de Castille Salon du bien-être organisé par Je Soutiens Lorris, salle Blanche de Castille, avec Initiation sophrologie, yoga, soins énergétiques, etc.

Entrée gratuite – Restauration sur place Salle Blanche de Castille Rue de la Noue, Lorris Lorris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 FMACEN045V507T94 Je soutiens Lorris Détails Catégorie d’Évènement: Lorris Autres Lieu Salle Blanche de Castille Adresse Rue de la Noue, Lorris Ville Lorris Lieu Ville Salle Blanche de Castille Lorris latitude longitude 47.884668;2.511946

Salle Blanche de Castille Lorris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/