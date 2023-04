« Faites de la moto » Salle Blanche de Castille Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris

« Faites de la moto » Salle Blanche de Castille, 17 septembre 2023, Lorris. « Faites de la moto » Dimanche 17 septembre, 09h00 Salle Blanche de Castille « Faites de la moto » exposition de motos, banc de puissance, animations motos écoles, divers exposants, photographe, tatouage, restauration et buvette sur place. Organisé par le comité des fêtes. Entrée gratuite Salle Blanche de Castille Rue de la Noue, Lorris Lorris [{« type »: « email », « value »: « comitedesfeteslorris45260@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A0SC Comité des fêtes

Détails Catégorie d’Évènement: Lorris Autres Lieu Salle Blanche de Castille Adresse Rue de la Noue, Lorris Ville Lorris Lieu Ville Salle Blanche de Castille Lorris

Salle Blanche de Castille Lorris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

« Faites de la moto » Salle Blanche de Castille 2023-09-17 was last modified: by « Faites de la moto » Salle Blanche de Castille Salle Blanche de Castille 17 septembre 2023 Lorris Salle Blanche de Castille Lorris

Lorris