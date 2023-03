DE CRUMB À MOOG Salle Blanche, Bulle Forum et Espace Weisbuch Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle . Pionnier de la bande dessinée américaine underground, Robert Crumb diffuse son style sarcastique et provocant depuis les années 1970. Père de personnages iconiques tels que Fritz the Cat ou Mister Natural, il est également l’anti-héros controversé de ses propres histoires. L’illustratrice Aline Kominsky-Crumb, son épouse, a partagé le même plaisir pour l’ironie et l’auto-dérision, et ensemble, ils n’ont eu de cesse de moquer la société et assumer leurs visions comme leurs névroses. Aujourd’hui, le dessinateur Nicolas Moog continue de faire vibrer le mouvement underground. Tout comme Crumb, il rassemble ses lecteurs autour de récits faisant rimer dérision et contestation par le biais de la fiction ou de l’autobiographie. Tous deux sont également des musiciens passionnés, et utilisent leurs différentes pratiques pour faire dialoguer leurs créations. Robert Crumb

