Ça te dit night fever Salle Blachet Port-en-Bessin-Huppain, samedi 13 janvier 2024.

Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 17:00:00

fin : 2024-01-13 22:00:00

Après Feuguerolles-Bully, Honfleur et Bayeux, la Ça te dit change de secteur. Retour vers la mer et plus particulièrement à Port en Bessin.

A la lueur de votre lampe frontale, la toute nouvelle carte conçue spécialement pour l’occasion, vous guidera dans les rues de Port en Bessin ainsi que dans sa campagne envirronante. Les ombres de la nuit ajouteront une toute nouvelle dimension à l’art de l’orientation, testant vos compétences, votre patience et votre esprit d’équipe.

Que vous soyez un coureur expérimenté ou un débutant intrépide, notre Ça te dit night Fever 2024 est ouverte à tous les âges et tous les niveaux de compétence. C’est l’occasion parfaite de partager une soirée mémorable en famille, entre amis ou avec des collègues.

LES NOUVEAUTÉS

une carte inédite

un TRAIL’O. Il s’agit d’un trail où les coureurs effectuent leur parcours avec une carte, sur les chemins, en respectant des points de passages obligatoire (balises). Hormis les balises, aucun balisage n’est présent sur le parcours.

.

Salle Blachet

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie



