JOURNEE INTERCULTURELLE et DU VIVRE ENSEMBLE salle bizet vauvert, 11 mars 2023, Vauvert. JOURNEE INTERCULTURELLE et DU VIVRE ENSEMBLE Samedi 11 mars, 14h00 salle bizet vauvert

entree libre

ANIMATIONS TOUT PUBLIC autour des différentes cultures initiées par le secteur Parentalité du CS RIVES soutenues par le Collectif du Printemps de l’Education contre le Racisme et les Discriminations. salle bizet vauvert rue Louise Desir Vauvert Vauvert 30600 Gard Occitanie Progrmme d’animations autour de l’artisanat, du culinaire et de spectacles

