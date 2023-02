Dialoguer pour mieux vivre ensemble avec Latifa IBN ZIATEN salle bizet vauvert, 23 février 2023, Vauvert.

Dialoguer pour mieux vivre ensemble avec Latifa IBN ZIATEN 23 février et 23 mars salle bizet vauvert

entree libre

UN MESSAGE DE TOLERANCE UN ENGAGEMENT POUR LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LA LAICITE

salle bizet vauvert rue Louise Desir Vauvert Vauvert 30600 Gard Occitanie

Le 11 mars 2012 en moins de dix jours, huit personnes sont victimes du terroriste Mohammed Merah. Le premier à tomber est un militaire, un soldat de la République, le second fils de Latifa : Imad.

Face au pire, le silence et la résignation offrent un refuge ; Latifa choisit de parler et d’agir. Le 24 avril 2012, l’association IMAD pour la Jeunesse et la Paix voit le jour.

Deux mois plus tard, en quête d’une explication à l’assassinat de son fils, Latifa Ibn Ziaten se rend dans la cité où a grandi Mohammed Merah, et cherche à comprendre. Elle rencontre une jeunesse qui se sent abandonnée, et mesure l’ampleur des difficultés que rencontrent les jeunes, particulièrement dans ces cités “ghettos” où ils sont laissés en déshérence, sans mixité sociale, sans espoir d’intégration ni de réussite dans la société française.

Elle décide alors de tendre la main vers ceux-là mêmes qui sont la cause de sa douleur et trouve, dans ce qui est désormais le combat de sa vie, le courage nécessaire pour surmonter une épreuve qui aurait pu la laisser sans force et sans voix.

Depuis la fondation de son association, Latifa Ibn Ziaten parcourt la France pour témoigner, et va à la rencontre de la jeunesse, afin de préserver la cohésion sociale qui jusqu’à présent cimentait les relations entre les générations, ainsi qu’entre les Français “de souche” et les nouveaux arrivants



