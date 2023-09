Cet évènement est passé Visite du patrimoine bâti de la commune Salle Bi’s Jobbis Kappelen Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Kappelen Visite du patrimoine bâti de la commune Salle Bi’s Jobbis Kappelen, 17 septembre 2023, Kappelen. Visite du patrimoine bâti de la commune Dimanche 17 septembre, 10h00 Salle Bi’s Jobbis Gratuit. Visite à pied, durée 2 heures La Société d’Histoire de Bartenheim & Environs propose une visite guidée du patrimoine de Kappelen. Nombreuses maisons à colombages, ancienne église, etc.

Guide: Christian Fuchs. Les ouvages de la Société d’Histoire seront proposés à la vente.

Un verre de l’amitié sera offert à la fin de la visite. Salle Bi’s Jobbis 11 Rue du Rhin, 68510 Kappelen Kappelen 68510 Haut-Rhin Grand Est +33 (0) 685748257 Salle communale accueillant de nombreux événements culturels. Parking à la salle des fêtes Bi’s Jobbis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

