Formation débutants salle Bindel, place d’Estouteville 50300 Avranches Avranches Avranches 50300 Manche Normandie Le GONm organise dans le Sud Manche un cycle de formation qui cible les adhérents débutants.

Un initiation à l’ornithologie est dispensée, permettant de se familiariser avec les espèces de base ou les plus communes, de mieux connaître les différents milieux naturels et aussi d’appréhender quelques méthodes de comptage et de prises de note utiles à la restitution de l’information.

Le calendrier des dates de formation et des sites parcourus est fourni aux personnes inscrites.

Inscription dans la limite des places disponibles.

Cette session de formation est complète.

S’inscrire c’est s’engager à participer à toutes les séances, sauf cas exceptionnel.

Matériel nécessaire : une paire de jumelles, éventuellement crayon et carnet pour prise de notes. Contacts : Sébastien Crase 06 32 99 92 87 Thierry Grandguillot 02 33 68 39 16

