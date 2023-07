Exposition Edouard Solorzano Salle Bil Toki Ascain, 19 août 2023, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

Exposition de peintures et sculptures d’Edouard Solorzano..

2023-08-19 fin : 2023-08-28 19:00:00. EUR.

Salle Bil Toki

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings and sculptures by Edouard Solorzano.

Exposición de pinturas y esculturas de Edouard Solorzano.

Ausstellung von Gemälden und Skulpturen von Edouard Solorzano.

