Festival du film « Enfances en guerre » : « Enfants soldats hier, mercenaires aujourd’hui » Salle Bil Etxea Saint-Étienne-de-Baïgorry, 30 juin 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques

En 2023, l’IFJD organise un Festival du film documentaire intitulé « Enfances en guerre ». Chaque soir, du dimanche 25 juin au vendredi 30 juin 2023, des projections, gratuites et ouvertes à tous, suivies d’un débat, auront lieu au cinéma Bil Etxea de Baigorri (face au Spar). Les documentaires permettront de comprendre les expériences traumatisantes vécues par les enfants, victimes souvent oubliées des conflits armés. Les films sélectionnés porteront sur différentes périodes et régions du monde, comme l’Espagne, le Rwanda, la Syrie ou encore l’Ukraine..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Salle Bil Etxea

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In 2023, the IFJD is organizing a documentary film festival entitled « Children at War ». Every evening, from Sunday June 25 to Friday June 30, 2023, screenings, free and open to all, followed by a debate, will take place at the Bil Etxea cinema in Baigorri (opposite the Spar). The documentaries will provide an insight into the traumatic experiences of children, the often forgotten victims of armed conflict. The films selected will cover different periods and regions of the world, including Spain, Rwanda, Syria and Ukraine.

En 2023, el IFJD organiza un festival de cine documental titulado « Niños en guerra ». Todas las noches, del domingo 25 de junio al viernes 30 de junio de 2023, tendrán lugar proyecciones gratuitas abiertas a todos, seguidas de un debate, en el cine Bil Etxea de Baigorri (frente al Spar). Los documentales ofrecerán una visión de las experiencias traumáticas de los niños, víctimas a menudo olvidadas de los conflictos armados. Las películas seleccionadas abarcarán distintos periodos y regiones del mundo, como España, Ruanda, Siria y Ucrania.

Im Jahr 2023 organisiert das IFJD ein Dokumentarfilmfestival mit dem Titel « Enfances en guerre » (Kinder im Krieg). Von Sonntag, dem 25. Juni, bis Freitag, dem 30. Juni 2023, werden jeden Abend im Bil Etxea Kino in Baigorri (gegenüber dem Spar) kostenlose und für alle offene Filmvorführungen mit anschließender Diskussion stattfinden. Die Dokumentarfilme sollen dazu beitragen, die traumatischen Erfahrungen von Kindern zu verstehen, die oft vergessene Opfer bewaffneter Konflikte sind. Die Filme stammen aus verschiedenen Epochen und Regionen der Welt, darunter Spanien, Ruanda, Syrien und die Ukraine.

