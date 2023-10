Loto de l’école d’Eysus Salle Béziat Eysus, 2 décembre 2023, Eysus.

Eysus,Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves Berette de l’école d’Eysus organise la deuxième édition de son loto ce jour.

De nombreux lots à gagner.

Venez nombreux pour une soirée plein de divertissements et de gourmandises !.

2023-12-02

Salle Béziat

Eysus 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Berette parents’ association at Eysus school is organizing its second bingo today.

Lots of prizes to be won.

Come one, come all for an evening full of entertainment and treats!

La asociación de padres Berette del colegio Eysus celebra hoy su segundo bingo.

Muchos premios para ganar.

Venid todos a disfrutar de una tarde llena de entretenimiento y golosinas

Die Elternvereinigung Berette der Schule von Eysus organisiert heute zum zweiten Mal ihr Lotto.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Kommen Sie zahlreich, um einen Abend voller Unterhaltung und Leckereien zu erleben!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn