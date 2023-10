Vide grenier d’Eysus Salle Béziat Eysus, 26 novembre 2023, Eysus.

Eysus,Pyrénées-Atlantiques

La ville d’Eysus organise son vide-grenier.

Dès 8h pour les exposants, ouverture au public à 9h.

Buvette et restauration rapide sur place, pour l’association Parents Eleves..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00.

Salle Béziat

Eysus 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The town of Eysus organizes its garage sale.

From 8am for exhibitors, opening to the public at 9am.

Refreshments and fast food on site, for the Parents Eleves association.

La ciudad de Eysus organiza su venta de garaje.

A partir de las 8h para los expositores, apertura al público a las 9h.

Refrescos y comida rápida in situ para la asociación de padres Eleves.

Die Stadt Eysus organisiert ihren Flohmarkt.

Ab 8 Uhr für die Aussteller, Öffnung für die Öffentlichkeit um 9 Uhr.

Getränke und Schnellimbiss vor Ort für den Verein Parents Eleves.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn