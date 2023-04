Vie professionnelle Salle Béthanie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vie professionnelle Salle Béthanie, 15 mai 2023, Paris. Vie professionnelle 15 mai – 4 décembre, les lundis Salle Béthanie La Fraternité « Vie professionnelle » accompagne ceux qui s’interrogent sur leur vie professionnelle ou sont confrontés à des difficultés dans le monde du travail. Des chrétiens bénévoles vous proposent un accompagnement individuel. Prochaines réunions d’accueil et d’information, à 19h, en salle Béthanie (1 rue du Grenier sur l’Eau, juste derrière l’église): Lundi 6 mars 2023

Lundi 3 avril 2023

Lundi 15 mai 2023

Lundi 5 juin 2023

Lundi 4 septembre 2023

Lundi 2 octobre 2023

Lundi 6 novembre 2023

Lundi 4 décembre 2023 Salle Béthanie Rue du Grenier sur l’eau, 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « fratviepro@mailto.com »}] Metro Hôtel-de-Ville ou Pont-Marie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T19:00:00+02:00 – 2023-05-15T21:00:00+02:00

2023-12-04T19:00:00+01:00 – 2023-12-04T21:00:00+01:00 ©Curtis MacNewton (source : Unsplash.com)

