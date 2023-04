La première lettre aux Corinthiens – parcours de lectio divina Salle Béthanie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La première lettre aux Corinthiens – parcours de lectio divina Salle Béthanie, 14 avril 2023, Paris. La première lettre aux Corinthiens – parcours de lectio divina 14 avril – 9 juin, les vendredis Salle Béthanie Lectio divina ouverte à tous à l’écoute de saint Paul à travers sa 1ère lettre aux Corinthiens. Une occasion de partager en petit groupe sur la Parole de Dieu et sur ses résonances dans notre existence concrète. Vendredi, 1 fois pas mois, à 10h30, en salle Béthanie (rue du Grenier sur l’Eau, Paris 4) Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter : nazareth.saintgervais@fraternites-jerusalem.org Dates :

9/09/2022 14/10/2022 11/11/2022 9/12/2022 13/01/2023 10/02/2023 10/03/2023 14/04/2023 12/05/2023 09/06/2023 Salle Béthanie Rue du Grenier sur l’eau, 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « nazareth.saintgervais@fraternites-jerusalem.org »}] [{« link »: « mailto:nazareth.saintgervais@fraternites-jerusalem.org »}] Metro Hôtel-de-Ville ou Pont-Marie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T10:30:00+02:00 – 2023-04-14T12:00:00+02:00

2023-06-09T10:30:00+02:00 – 2023-06-09T12:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Salle Béthanie Adresse Rue du Grenier sur l'eau, 75004 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Salle Béthanie Paris

Salle Béthanie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La première lettre aux Corinthiens – parcours de lectio divina Salle Béthanie 2023-04-14 was last modified: by La première lettre aux Corinthiens – parcours de lectio divina Salle Béthanie Salle Béthanie 14 avril 2023 Paris Salle Béthanie Paris

Paris Paris