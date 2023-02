Retraite de Carême dans Paris – 2023 Salle Béthanie Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Libre participation aux frais Retraite proposée pour tous ceux qui veulent vivre un temps fort durant le carême et cheminer vers Pâques à l’école de saint Luc. Cette retraite est animée et accompagnée par les accompagnateurs spirituels du groupe Raphaël. Chaque semaine il sera proposé aux retraitants inscrits : un parcours de lectio divina

des ateliers pour approfondir votre vie spirituelle en ville,

un temps de rencontre en groupe

un accompagnement personnel Journée de lancement Samedi 11 mars de 9h00 à 16h30 (apporter son pique nique personnel) Soirées de 19h 30 à 21h 30 jeudi 16 mars

mercredi 22 mars mardi 28 mars

lundi 3 avril Rencontre finale mercredi 19 avril de 18h00 à 21h30 Inscriptions : en fonction des capacités d’accueil https://forms.gle/G3TTt52ZDu4qEqQ6A Salle Béthanie Rue du Grenier sur l’eau, 75004 Paris Paris 75004 Paris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

