Folk en Bœuf fête ses 10ans !!! Salle Bernie Bonvoisin | Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy Folk en Bœuf fête ses 10ans !!! Salle Bernie Bonvoisin | Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy, 9 mars 2024, Vandœuvre-lès-Nancy. Folk en Bœuf fête ses 10ans !!! Samedi 9 mars 2024, 20h30 Salle Bernie Bonvoisin | Vandœuvre-lès-Nancy Stage sur inscription. Entrée à tous pour le Bal. Tarif préférentiel : Stage + BalFolk Pour nos 10ans, nous invitons le Groupe Ormuz pour un stage et notre bal de Printemps ! Ormuz est un groupe de musique et chansons traditionnelles de France et du Québec. Stage : 12,00 €

Bal Folk : 10,00 €

Bal + Stage = 12,00 € + 8,00 € Salle Bernie Bonvoisin | Vandœuvre-lès-Nancy All. de Champagne, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Embellie Mairie Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T23:59:00+01:00

2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T23:59:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Salle Bernie Bonvoisin , Vandœuvre-lès-Nancy Adresse All. de Champagne, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France Ville Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Salle Bernie Bonvoisin , Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy latitude longitude 48.6606;6.173619

Salle Bernie Bonvoisin , Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vanduvre-les-nancy/