Le Sigidurs vous invite à assister à une conférence gratuite de ce super « papa green » militant convaincu du zéro déchet, qui en a fait un mode de vie pour sa famille. Après 18 années passées au service d’ONG environnementales et humanitaires, Jérémie Pichon fait le triste constat d’un système basé sur la sur-consommation, dévastateur pour la planète.

En 2014, il décide de se lancer avec sa famille dans un défi Zéro Déchet. En trois ans, ils passent de 390kgs de déchets à 1 kg, soit un bocal par an, et découvrent surtout un nouveau mode de vie qu’ils relatent dans un blog. Ils en tirent également un livre, Famille « presque » Zéro Déchet « Ze Guide », illustré par sa femme Bénédicte MORET.

Afin de sensibiliser les familles sur les thématiques de la transition écologique et de la réduction des déchets et notamment du plastique, Jérémie anime de nombreuses conférences partout en France. Au programme de cette conférence

Si vous êtes sceptique ou encore hésitant à vous lancer dans la pratique du zéro déchet, cette conférence est faite pour vous. Jérémie Pichon vous livrera son expérience et racontera avec humour, comment sa famille convertie et lui, ont mené leur aventure. Il abordera surtout les bénéfices énormes et insoupçonnés, qu’ils ont tirés d’un tel changement et donnera conseils et astuces pour s’y mettre aussi.

Un moment d’échange vous permettra de lui poser toutes vos questions. En fin d’événement, une séance de dédicace et d’achat de ses différents ouvrages vous sera proposée (chèque et espèce acceptés) :

– Famille Zéro Déchet, Ze guide à 15€

– Famille en Transition écologique à 15€

– Les enfants Zéro Déchet à 13,90€ Réservez votre date et inscrivez-vous !

Inscrivez-vous à la conférence gratuite animée par Jérémie Pichon, le fondateur de la famille (presque) zéro déchet. Le Sigidurs vous propose deux dates et deux lieux pour assister à la conférence :

– le jeudi 08 décembre à Louvres (Espace Culturel Bernard Dague) de 19h30 à 21h30

– le vendredi 09 décembre à Saint-Brice-Sous-Forêt (Théâtre Silvia Montfort) de 19h30 à 21h30 Pour confirmer votre participation, merci de vous inscrire en cliquant-ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T19:30:00+01:00

2022-12-08T19:30:00+01:00

2022-12-08T21:30:00+01:00

