Réveillon de La St Sylvestre Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule, 1 décembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Réveillon de la Saint Sylvestre. Organisé par le Sporting Club Football St Pourçain.

Animé par Gil Orchestra..

Salle Bernard Coulon

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



New Year’s Eve. Organized by Sporting Club Football St Pourçain.

Entertainment by Gil Orchestra.

Nochevieja. Organizado por el Sporting Club Football St Pourçain.

Animación a cargo de Gil Orchestra.

Silvesterabend in Frankreich. Organisiert vom Sporting Club Football St Pourçain.

Unterhalten von Gil Orchestra.

Mise à jour le 2023-11-25 par Office de tourisme Val de Sioule